Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,10 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 13 октября, укрепился на 5 копеек – до 38,15 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился также на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,10 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" вчера, 12 октября, подорожал на 5 копеек – до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера снова не менялся и составляет 40,70 грн за евро.

Национальный банк на пятницу, 13 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 38,64 грн/евро, то есть гривна не изменилась по сравнению с показателем предыдущего дня.

С 3 октября регулятор отменил фиксированный курс в Украине и ввел режим управляемой гибкости курса. Курс будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке, однако под контролем НБУ, который будет влиять на колебания валютными интервенциями.

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