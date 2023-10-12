Курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 38,64 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 13 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно последним данным на сайте Нацбанка, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,64 грн/евро, то есть гривня не изменилась по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,39/36,41 грн/долл., евро - 38,53/38,54 грн / евро.

Видео дня

Курс валют в Украине: последние новости

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 12 октября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослабел на 5 копеек и составляет 40,80 грн за евро.

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" подорожал на 5 копеек – до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в банке снова не изменился и составляет 40,70 грн за евро.

Специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман говорил, что после отмены фиксированного курса гривни и перехода к гибкому доллар не "взлетит" и значительного роста стоимости валюты опасаться не надо, поскольку все контролирует Нацбанк.

Вас также могут заинтересовать новости: