Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,32 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 12 октября, подорожал на 5 копеек – до 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня снова не изменился и составляет 40,70 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 39,70 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,32 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 12 октября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар. По данным банков, по евро курс гривни сегодня ослабел на 5 копеек и составляет 40,80 грн за евро.

На сегодня, 12 октября, официальный курс гривни к доллару установлен Национальным банком на уровне 36,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с показателем предыдущего дня.

Официальный курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 38,64 грн/евро, то есть гривна ослабела на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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