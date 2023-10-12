После введения режима "управляемой гибкости" на валютном рынке не произошло глобальных курсовых изменений, и на следующей неделе значительных колебаний не ожидается.
Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, Нацбанк сейчас очень тщательно изучает текущую ситуацию, гася даже намеки на определенный дисбаланс между спросом и предложением. Именно поэтому новый режим на межбанке не стал проблемой или сенсацией и не вызвал безумного взлета курсов.
"На мой взгляд, вскоре мы увидим довольно неторопливое, но постепенное изменение валютных курсов, как на межбанке, так и на наличном рынке. Однако такие изменения отнюдь не стоит ожидать в ближайшую неделю. Кроме того, вместе с изменениями курсов, ожидается,что разница между курсами межбанка и наличного сократится до 1-1, 5% (то есть почти вдвое от сегодняшних показателей)", - сказал эксперт.
Лесовой считает, что по всем признакам, на следующей неделе глобальных изменений на межбанке ожидать не стоит. Как и на прошлой неделе, курс будет очень похож на прежний фиксированный курс. Поэтому курсовой коридор на наличном рынке в течение 16-22 октября будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€.
"Таким образом, можем предположить, что в течение следующей недели весомых изменений на наличном валютном рынке не произойдет. Рынок начинает жить в новых реалиях "свободного" межбанка с соответствующим курсовым отражением на наличном рынке", - резюмировал банкир.
Гибкий курс в Украине
Национальный банк Украины на пятницу, 13 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,39 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов отметил, что отмена фиксированного курса доллара в ближайшей перспективе не повлияет на стоимость жилья на первичном рынке. По его словам, сейчас НБУ эффективно работает над тем, чтобы либерализация валютного рынка не сопровождалась резкими курсовыми изменениями.