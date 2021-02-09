Курс гривни к евро ослаб до 33,44 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 10 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,64 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,44 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ Украине подешевела валюта: свежий курс доллара

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 9 февраля, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2764,26 (9 февраля – 2766,51)

100 EUR – 3344,06 (9 февраля – 3326,04)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,67/27,69 грн/долл., к евро – на уровне 33,48/33,50 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 9 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий