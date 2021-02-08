Национальный банк Украины на вторник, 9 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,26 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2766,51 (8 февраля – 2777,11)
100 EUR – 3326,04 (8 февраля – 3328,23)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,64/27,66 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,24/33,26 гривни/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на понедельник, 8 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,77 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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