Курс доллара снизился до 27,67 гривни, а курс евро - до 33,26 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 9 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,26 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2766,51 (8 февраля – 2777,11)

100 EUR – 3326,04 (8 февраля – 3328,23)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,64/27,66 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,24/33,26 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 8 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,77 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий