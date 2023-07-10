Американскую валюту можно продать по курсу 36,60 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 10 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 40,95 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 39,95 грн/евро.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, в начале июля курс доллара в Украине обещает быть стабильным, но к концу лета ситуация на валютном рынке может резко измениться. Как прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин, все будет зависеть от зерновых соглашений и решений НБУ.

Видео дня

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине до середины июля в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,60 до 37,50 грн/долл.

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