На межбанке котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре, уверен аналитик.

Наличный курс доллара в Украине с 6 по 12 июля в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,60 до 37,50 грн/долл.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,80 до 37,45 грн/долл.

Котировки наличного евро в банках при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40 до 41,30 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 40,10 до 41,10 грн/евро, прогнозирует эксперт.

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Козырев уверен, что на межбанке котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре 36,5686-36,9343 гривни, котировки безналичного евро - 39,38-40,52.

Аналитик считает, что НБУ не будет сейчас снижать официальный курс доллара:

"Сейчас ситуация очень нестабильная, зерновой коридор может быть закрыт вообще, он и так нормально не работает. Ситуация с нашим экспортом не очень сейчас нормальная. И в таком случае снижать официальный курс - это фактически вымывать средства экспортеров и не стимулировать их для развития нашей экономики".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 6 июля

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 6 июля укрепился на 5 копеек - до 37,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился также на 5 копеек и составил 41,00 грн/евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 6 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро - 40,65 грн.