Продать доллар в среднем можно по курсу 36,70 грн, евро – 40,40 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 10 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,70 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

Что происходит с курсом

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в начале июля курс доллара в Украине обещает быть стабильным, но к концу лета ситуация на валютном рынке может резко измениться.

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По его словам, будущие колебания валютного курса будут определены проблемами с зерновой сделкой, блокировкой портов, проблемами с экспортным притоком валюты, и именно это приведет к тому, что нужно будет пересматривать курс, поскольку ухудшится баланс.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине до середины июля в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,60 до 37,50 грн/долл.

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