Ситуация на валютном рынке будет зависеть от зерновых соглашений и решений НБУ, отметил эксперт.

В начале июля курс доллара в Украине обещает быть стабильным, но к концу лета ситуация на валютном рынке может резко измениться.

Как прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин, все будет зависеть от зерновых соглашений и решений НБУ, передает 24 канал.

"Есть перспектива колебаний, но мы ее не ожидаем ближайшей недели. Эти колебания будут определены как раз проблемами с зерновым соглашением, блокировкой портов, проблемами с экспортным притоком валюты, и именно это в будущем приведет к тому, что нужно будет пересматривать курс, поскольку ухудшится баланс. Я бы предполагал, что мы столкнемся с этой проблемой до конца лета, но главным фактором этого движения будут следующие действия НБУ", - отметил он.

Что касается ситуации в валютном рынке в ближайшую неделю - до 16 июля, Шевчишин выразил уверенность, что курс будет без изменений:

"Не ожидаем изменения курса, поскольку текущее состояние нашего рынка достаточно стабильное, и НБУ полностью покрывает все необходимые дефициты и интервенции валюты на межбанке. На наличном рынке ситуация достаточно стабильная, риски, сформированные на рынке, покрываются за счет широкого спреда".

Курс доллара в Украине - сколкьо стоил доллар 8 июля

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 8 июля остался на уровне предыдущего показателя - 37,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 41,00 грн/евро.

И курс доллара в "ПриватБанке" 8 июля также остался на уровне предыдущего показателя - 37,20 грн за доллар. Курс евро по гривне подешевел на 10 копеек - до 40,85 грн/евро.