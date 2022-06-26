Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 гривен за доллар.

Национальный банк должен увидеть выполнение нескольких предпосылок, чтобы начать обсуждение для возвращения к рыночному курсообразованию.

Об этом в эфире телемарафона рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Наша позиция заключается в следующем: пока рынок не может сбалансировать себя сам, мы остаемся не на рыночном ценообразовании на безналичном валютном рынке. И это нерыночное администрирование создает равные условия и для экспортеров, и для импортеров. Если у нас будет увеличиваться экспорт и будут расти поступления от международных партнеров... это позволит нам вернуться к рыночным условиям курсообразования", - отметила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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