Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 45,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 23 сентября, снизился на 5 копеек - до 41,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 46,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,95 грн за евро.

Какой курс валют в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня не изменился и составляет 41,73 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,65 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 2 копейки и составляет 46,64 грн/евро (курс продажи - 46,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 23 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 46,15 грн/евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

Экономист Даниил Монин отметил, что ситуация на валютном рынке будет двигаться к девальвационному сценарию, поэтому НБУ вряд ли будет удерживать курс гривны на уровне 41-42 гривны за доллар. По его словам, до конца 2024 года курс доллара может достичь 43 гривен, а максимальная отметка, до которой может дотянуться валюта, - 44 гривны.

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