Даниил Монин считает, что гривню ждет дальнейшая девальвация.

Гривня к концу 2024 года может быстро потерять свои позиции. В этом случае удержать курс доллара в Украине на уровне 41-42 гривни будет сложно.

Экономист Даниил Монин в комментарии 24 Каналу отметил, что ситуация на валютном рынке будет двигаться к девальвационному сценарию, поэтому НБУ вряд ли будет удерживать курс гривны на уровне 41-42 гривни за доллар.

"НБУ может это делать, но другие факторы говорят о нецелесообразности этого действия сейчас", – считает эксперт.

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По его слова, до конца 2024 года курс доллара может достичь 43 гривень, а максимальная отметка, до которого может дотянуться валюта, - 44 гривни.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине на наличном рынке к концу года приблизится к уровням коридора в 42−43 гривни за доллар, а по курсу евро в Украине ситуация станет еще более сложной.

Стоит отметить, что Украина и МВФ достигли соглашения относительно выделения 1,1 миллиарда долларов. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью должны предотвратить чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

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