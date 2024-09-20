Курс гривни к евро установлен на уровне 46,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривня также усилила позиции после исторического максимума валюты. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 46,15 грн/евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,33/41,35 грн/долл., евро - 46,14/46,16 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 20 сентября, снизился на 5 копеек и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, вырос на 5 копеек и составляет 46,55 грн за евро.

Курс доллара в Украине на наличном рынке до конца года приблизится к уровням коридора в 42-43 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев. По его словам, международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривны в Украине будет идти в одном тренде для украинцев, то есть, доллар будет постепенно дорожать.

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