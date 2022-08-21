По мнению эксперта, необходимо исключить дефицит валюты в стране.

Чтобы сбалансировать курс доллара в Украине, необходимо стимулировать экспорт.

Такое мнение высказал экономический эксперт Андрей Тарасенко, передает "Обозреватель".

"У нас есть проблемы по дефициту валюты в стране. Из-за этого появляются очень противоречивые инициативы, например, введение налога на импорт, или запрет на обнародование курса валют на табло обменных пунктов. На самом же деле, решить дефицит валюты можно путем стимулирования экспорта", – считает он.

Хороший способом улучшить валютный баланс в Украине эксперт назвал разблокировку портов для экспорта металла и руды: "Разблокировка портов поддержит экономику, ведь до войны металлургия занимала около 10% ВВП, а это достаточно ощутимая часть экономики".

Напомним, Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

21 августа стало известно, что в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару ослаб до 40,85 грн / долл. Относительно евро украинская валюта осталась на уровне показателя предыдущего дня – 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., а евро – 40,30 грн за евро.

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