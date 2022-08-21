Курс гривни к евро сегодня составляет 41,00 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте сегодня, 21 августа, подорожал на 80 копеек – до 39,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 20 копеек – до 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 40,00 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро – 37,60 грн.

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, согласно которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

21 августа стало известно, что в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару ослаб до 40,85 грн / долл. Относительно евро украинская валюта осталась на уровне показателя предыдущего дня – 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., а евро – 40,30 грн за евро.

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