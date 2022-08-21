Курс гривни к евро сегодня составляет 41,20 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 21 августа, ослаб на 8 копеек - до 40,85 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня осталась на уровне предыдущего показателя - 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

Напомним, 21 июля Национальный банк повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В конце июля стало известно, что финансовый регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям - запретил размещать данные о курсах валют на улицах. В Нацбанке отмечали, что сделали это для минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды.

Теперь данные насчет установленных курсов на покупку и продажу иностранных валют должны предоставляться клиентам в стандартизированном виде в четко определенном формате - копии приказа (распоряжения) об установлении курсов покупки и продажи валют. Эта информация должна размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений.

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