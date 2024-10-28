Отмечается, что НБУ будет прилагать дополнительные усилия для недопущения чрезмерной волатильности.

Банкир Анна Золотько считает, что на этой неделе стоит ожидать повышенного спроса на иностранную валюту. По ее словам, это объясняется периодом выплаты заработных плат

"Регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения чрезмерной волатильности. Поэтому, по моему мнению, в наличном сегменте в течение недели стоимость американской валюты будет находиться в коридоре 41,30 – 41,70 гривны за доллар", – отметила банкир в комментарии 24 Каналу.

Таким образом, согласно ее прогнозу, 100 долларов в Украине будет стоить на этой неделе примерно 4130-4170 гривень.

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Важным фактором, который повлияет на курсовые тенденции, может стать решение Нацбанка по учетной ставке. Регулятор может ее повысить из-за ускорения инфляции в последние месяцы.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в ноябре постепенно курсовые показатели могут расти, приближаясь к 42 гривням.

При этом он указал, что в ноябре главные курсовые колебания будут происходить в пределах 41,3-42 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом на наличном рынке 100 долларов в Украине в ноябре будут стоить в пределах 4130-4200 гривень.

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