Отмечается, что курс доллара будет постепенно приближаться к показателю, заложенному в бюджет.

Ситуация на валютном рынке в первые дни ноября будет контролируемой из-за активности Национального банка Украины. Регулятор будет "гасить" чрезмерный спрос.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что в ноябре постепенно курсовые показатели могут расти, приближаясь к 42 гривням - к максимальному показателю, заложенному в государственном бюджете на этот год.

При этом он указал, что в ноябре стоит ожидать, что главные курсовые колебания будут происходить в пределах 41,2-41,8 гривни за доллар на межбанке и 41,3-42 гривни за доллар на наличном рынке.

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"Основные изменения будут происходить в более узких пределах: 41,5-41,9 гривни", - подытожил банкир.

Таким образом на наличном рынке 100 долларов в Украине в ноябре будут стоить в пределах 4130-4200 гривень.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок будет относительно стабильным.

Согласно его прогнозу, на следующей неделе американская валюта будет находиться в коридоре 41,1-41,5 гривни за доллар на межбанке и 41,2-41,7 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, на следующей неделе 100 долларов будет стоить в Украине около 4120 – 4170 гривень.

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