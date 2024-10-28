Отмечается, что вкладывать в гривневые облигации все еще прибыльно.

Эксперты не исключают, что на валютному рынке наступила последняя неделя стабильности. Украинцы, в свою очередь, в целом больше доверяют валютной наличности, опасаясь обвала гривни.

Эксперты в комментарии ТСН рассказали, что на этой неделе делать с валютой – покупать или продавать.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский предложил альтернативу покупке валюты.

Видео дня

"Можно, конечно, приобрести доллары, но ими не согреешься и не зарядишь гаджеты, если у вас нет зарядной станции в квартире, или топливного котла, бензогенератора в частном доме. Это сейчас самое главное", – отметил экономист.

При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что валюта выгодна в долгосрочной перспективе - несколько лет.

"Неоспоримый плюс долларового "кеша" в том, что он высоколиквидный, то есть его легко обменять, он всегда под руками, что может быть важным. Большинство фанатов валютных сбережений не считают, сколько они заработают на долларе, сколько на гривне. Из таких соображений сейчас хорошее время для покупки валюты", - считает аналитик.

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заверил, что не стоит ждать обвала гривни. По его словам, возможна только медленная девальвация украинской национальной валюты, поэтому на ней будет выгодно зарабатывать.

"Лучше всего инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма сроком действия 3-6 месяцев. Там проценты пока на уровне 15%, это почти в 1,5 раза больше, чем по депозитам и не нужно платить ни копейки налогов", - объяснил Пендзин.

В то же время эксперты все еще считают нецелесообразным продавать валюту, потому что до конца года доллар будет дорожать.

Депозиты в Украине - советы банкира

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев рассказал, что увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки с депозитных доходов до 23%, ккроме дохода с депозитов военнослужащих, но это не повлияет на количество новых вкладчиков.

Относительно популярности длительных вкладов (от 1 года до 2,5 лет), то, прежде всего, такие вклады интересны своими процентными ставками, ведь они самые большие на рынке: средние ставки достигают 13% годовых, а максимальные - 15% годовых.

Вас также могут заинтересовать новости: