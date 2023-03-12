Курс евро составляет 40,55 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 38,45 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 40,55 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,95 грн/долл., евро - 39,55 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2023 года курс доллара в Украине может вырасти до 45 грн/долл.

На днях руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий спрогнозировал, что наличный курс доллара в Украине в ближайшие одну-две недели может еще подешеветь, однако, снижение курса не будет значительным.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар в обменниках 12 марта

Как сообщал УНИАН, в банковских обменниках 12 марта курс гривны к доллару остался на уровне предыдущего дня - 38,70 грн/долл.

Также сообщалось, что относительно евро курс гривны также остался на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро. А продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,20 грн за долл., евро-40,00 грн за евро.