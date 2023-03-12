Отмечается, что седнегодовой курс доллара в Украине будет колебаться на уровне 36,6 - 39,5 грн/долл.

По самому пессимистическому для гривни прогнозу, курс доллара в Украине до конца 2023 года может вырасти до 45 грн/долл.

К такому выводу пришли сделали аналитики компании Morgan Stanley из аналитического отчета Центра экономической стратегии о развитии экономики Украины в соответствующем макропрогнозе, пишет The Page.

Оптимистический прогноз сделали участники из компаний Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, IER/GET, Oxford Economics и Sense Bank. Они считают, что в конце 2023 года доллар можно будет купить за 36,6 до 43 грн.

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Ожидается, что среднегодовой курс доллара в Украине будет колебаться на уровне 36,6 - 39,5 грн/долл.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 1й марта

Как писал УНИАН, в банковских обменниках 11 марта курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего дня - 38,70 грн/долл. Относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек - до 38,45 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 15 копеек - до 40,55 грн/евро.