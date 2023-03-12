Курс гривны к евро сегодня составляет 40,80 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках остался на уровне предыдущего дня - 38,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны также остался на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,20 грн за долл., евро-40,00 грн за евро.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, с 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. 21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

Плавающий курс гривны в Украине был до полномасштабного вторжения России.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Напомним, по наиболее пессимистичному для гривни прогнозу, курс доллара в Украине к концу 2023 года может вырасти до 45 грн / долл. По оптимистическому - в конце 2023 года доллар можно будет купить за 36,6 до 43 грн.

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной спрогнозировал курс валюты в Украине на ближайшее время, отметив, что курс доллара продолжает снижаться в украинских обменниках.