Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,00 грн, евро - 43,10 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 13 мая, вырос на 5 копеек и составляет 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек - до 43,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн, евро - по курсу 42,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 16 копеек и составляет 40,00 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 19 копеек и составляет 43,10 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 3 копейки и составляет 39,92 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 43,15 грн/евро (курс продажи - 43,00 грн/евро).

По официальному курсу гривна значительно ослабла в начале недели: Национальный банк установил на понедельник, 13 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,72 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 17 копеек. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,81 грн/евро, то есть гривна ослабла на 38 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Стоит отметить, что начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что можно ожидать, что в конце мая курс составит около 40 грн/долл.

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