Продать доллар можно в среднем по курсу 39,50 грн, евро - 42,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 13 мая, вырос на 3 копейки - до 39,97 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,50 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 3 копейки и составляет 39,92 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 43,15 грн/евро (курс продажи - 43,00 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,72 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,81 грн/евро, то есть гривна ослабла на 38 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 10 мая, вырос на 10 копеек и составил 39,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же подорожал также на 10 копеек - до 43,00 грн за евро.

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