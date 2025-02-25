Курс гривни к евро установлен на уровне 43,79 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 26 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,79 грн за один евро, то есть гривня потеряла 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,72/41,75 грн/долл., а евро - 43,81/43,83 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара вырос до 41,82 грн/долл., а продать доллар можно по курсу - 41,74 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,98 грн/евро, а курс продажи - 43,80 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 25 февраля вырос на 5 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро не менялся и составляет 44 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 43 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение последних дней февраля и в начале марта ситуация на валютном рынке не будет отличаться новизной: колебания официального курса доллара будут происходить в пределах 41,6 - 42,2 гривни.

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