Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, а евро - 43,48 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 25 февраля, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 42,05 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,09 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,48 грн за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках Украины

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром выросла до 41,82 грн/долл., а продать доллар можно по курсу - 41,74 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,98 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 25 февраля, составляет 89 429 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 736 180 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 25 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,70 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро установлен на уровне 43,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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