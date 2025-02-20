По итогам первого квартала доллар может вырасти максимум на 0,9%.

Текущие курсовые изменения в ближайшее время вряд ли будут шокировать и будут оставаться в прежнем диапазоне 41,6-42,2 грн/долл.

Об этом УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, на стабильность курсовой динамики повлияют, в частности, меры регулятора по поддержке гривни и уменьшение инфляции. Кроме этого, действие режима "управляемой гибкости" не предусматривает сенсационных изменений: почти исключены риски стремительного роста. Зато поддерживается баланс между спросом и предложением через применение механизма валютных интервенций.

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Также, как отметил Лесовой, пока сохраняется ведущая роль межбанка, на основе курсов которого формируются курсы наличного рынка. А разница между безналичным и наличным курсами незначительна.

"Конечно, есть ряд факторов, которые могут повлиять на общую курсовую ситуацию. В частности это ход боевых действий и их последствия для страны. Или, например, внешнеполитический фактор поиска пути прекращения войны. Кроме того, важным может быть влияние общественных настроений. Однако мы склонны к оптимизму и ожидаем, что на валютном рынке будут доминировать экономические факторы", - отметил банкир.

Основные показатели валютного рынка с 24 февраля по 2 марта, по прогнозу эксперта, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42,2 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, в течение последних дней февраля и в начале марта ситуация на валютном рынке не будет отличаться новизной: колебания официального курса доллара будут происходить в пределах 41,6-42,2 грн, а спрос и предложение будут оставаться в относительном балансе", - отметил Лесовой.

Что касается марта, банкир предполагает, что в следующем месяце НБУ потенциально может оставить учетную ставку на уровне 14,5% или же увеличить ее до 15-15,5%, что может стать дополнительным рычагом курсовой стабилизации.

"Соответственно мы предполагаем, что в марте официальный курс может колебаться в диапазоне от 41,8 грн/долл. до 42,4 грн/долл. То есть по итогу первого квартала доллар может вырасти максимум на 0,9%", - резюмировал эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 20 февраля вырос на 10 копеек и составляет 41,95 гривны за доллар. Курс евро подорожал также на 10 копеек и составляет 43,95 гривны за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня подорожал до 41,94 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,85 грн. Курс наличного евро составил 43,90 грн/евро, а курс продажи - 43,75 грн/евро.

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