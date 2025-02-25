Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, а евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 25 февраля, вырос на 5 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 43,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 25 февраля, также остался неизменным - 44,25 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 25 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,70 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня вырос до 41,82 грн/долл., а продать доллар можно по курсу - 41,74 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 43,98 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 43,80 грн/евро.

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