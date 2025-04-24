Курс гривни к евро установлен на уровне 47,42 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,42 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,71/41,74 грн/долл., а евро - 47,43/47,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 24 апреля вырос на 20 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар, как и днем ранее. Курс евро в банке сегодня остался неизменным - 48,00 гривень за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 47,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 апреля вырос на 32 копейки и в среднем составляет 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 48,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,18 гривни за евро.

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