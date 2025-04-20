Эксперт отметил, что общая картина валютного рынка не претерпит существенных изменений.

Украина в течение следующей недели "будет жить" Пасхой. На украинском рынке сохранится относительное спокойствие.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН напомнил, что в Украине действует режим "управляемой гибкости", вобравший систему регуляции и принципы свободного рынка, что важно в такой сложный период, как война.

По его словам, курс доллара в Украине с 21 по 27 апреля включительно будет в пределах 41,1 - 41,6 гривни за доллар на межбанке и 40,8 - 41,3 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 27 апреля будет стоить 4080 – 4130 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 40800 – 41300 гривень.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что с начала года рост курса доллара не превысит 0,7%. По его словам, в апреле 2025 года на валютном рынке Украины могут наблюдаться временные колебания, но украинцам не стоит ожидать серьезных долгосрочных рисков.

Согласно его прогнозу, курс доллара в апреле будет колебаться в пределах 41,5 - 42,3 гривни за доллар.

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