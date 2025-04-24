Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 24 апреля, вырос на 20 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар, как и днем ранее. Курс евро в банке сегодня остался неизменным - 48,00 гривень за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 47,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 24 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 47,85 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 24 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,54 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек.

Как пишет издание Bloomberg, биткоин начал расти после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Его слова ослабили опасения по поводу самостоятельности центрального банка.

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