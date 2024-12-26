Курс гривны к евро установлен на уровне 43,51 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,84 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня также незначительно укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,51 гривень за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,83/41,87 грн/долл., а евро - 43,51/43,53 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 26 декабря остался на прежнем уровне и составляет 42,20 грн за доллар. Курс евро также не менялся и составляет 44,30 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 грн, а евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

В первые дни нового года ситуация на валютном рынке будет иметь все признаки стабильности, и официальный курс может колебаться в рамках 41,8-42,1 грн/долл., прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, благодаря режиму "управляемой гибкости" и тактике на сдерживание инфляции, в результате которых спрос и предложение более-менее сбалансированы.

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