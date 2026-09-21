Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 22 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,37 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 22 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,71 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,37 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,72/44,75 грн/долл., а к евро – 51,40/51,41 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 21 сентября вырос на 5 копеек и составляет 45,01 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,45 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,79 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,06 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,70 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

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