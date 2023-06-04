На наличном рынке ситуация будет более-менее стабильная, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в Украине в ближайшие несколько дней до 7 июня в большинстве касс банков будет колебаться в пределах от 36,90 до 37,80 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,10 до 37,70 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, что касается курса евро, то в кассах банков ценники по евро будут в пределах коридора от 39,50 до 41,10 грн/евро.

В обменниках финкомпаний курс евровалюты будет находиться в пределах коридора от 39,55 до 40,70 грн/евро, добавил эксперт.

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"На наличном рынке ситуация будет с одной стороны более-менее стабильная, а с другой - спекулянты будут в основном зарабатывать на евро", - заявил Козырев.

Также он отметил, что на межбанке НБУ будет удерживать коридор в пределах 36,56 до 36,93 грн/долл. А безналичный курс евро, по прогнозу эксперта, будет находиться в пределах от 38,76 до 39,82 грн/евро.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 4 июня

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривны к доллару 4 июня укрепился на 5 копеек - до 37,45 грн/долл.

По евро курс гривны сегодня подорожал на 4 копейки. Всего он составляет 40,50 грн/евро. А подать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.