На доллар будет влиять взвешенная политика НБУ, отметил эксперт.

Вполне вероятно, что обменный курс доллара в Украине может постепенно соединиться в один с официальным и банковским осенью 2023 года.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой, отметив, что случиться это может благодаря взвешенной политике НБУ, передает 24 канал.

"Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и курса обменников в один курс", - отметил он.

По его эксперта, грамотная и взвешенная политика регулятора, среди прочего отчасти основывающаяся на взятых обязательствах перед МВФ, будет направлена на уменьшение межкурсовой разницы.

Курс доллара в Украине - актуальное

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 2 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,50 грн/долл. По евро курс гривни сегодня подорожал на 5 копеек. Всего он составил 40,60 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" на днях остался на уровне предыдущего дня - 37,40 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро - 40,82 грн. Курс евро подешевел на 5 копеек - до 40,55 грн/евро. А продать американскую валюту в банке можно было по курсу 36,90 грн/долл., евро - 39,55 грн/евро.