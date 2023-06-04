Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 4 июня, укрепился на 5 копеек - до 37,45 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривны сегодня подорожал на 4 копейки. Всего он составляет 40,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

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Валютный курс - прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, вполне вероятно, что обменный курс доллара в Украине может постепенно соединиться в один с официальным и банковским осенью 2023 года. Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, отметив, что произойти это может благодаря взвешенной политике НБУ.

По экспертным прогнозам, в июне курс доллара к гривне скорее всего будет находиться в пределах 37-38 грн/долл.

Как и раньше, бизнес больше доверяет национальной валюте: доля гривневых вкладов составляет 67%.

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