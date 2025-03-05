Китайский юань смог устоять по отношению к доллару.

Доллар упал до трехмесячного минимума в среду, 5 марта. Рынки отреагировали на торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом.

Издание Reuters пишет, что доллар первоначально вырос на фоне выступления Трампа, но затем упал до минимума 6 декабря 2024 гола. На фоне ослабления американской валюты стерлинг достиг трехмесячного максимума 1,28025 за доллар.

Инвесторы продают доллар, поскольку их все больше беспокоят перспективы роста крупнейшей экономики мира, которая уже демонстрирует признаки замедления.

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"Рост инфляционных ожиданий и пошлины ставят под угрозу рост американской экономики", - говорит Борис Ковачевич, глобальный макростратег Convera.

По его словам, растут риски стагфляции.

"Конечно, повышение пошлин теоретически положительно для доллара. Однако инвесторы смотрят дальше краткосрочных потоков в "тихую гавань" и беспокоятся о длительном замедлении роста", - объяснил эксперт.

На фоне новых пошлин канадский доллар потерял 0,23% и составил 1,4425 за доллар США, в то время как мексиканский песо восстановил часть своих потерь и дошел до отметки 20,6141 за доллар.

В свою очередь японская иена подорожала на 0,15% до 149,58 за доллар. При этом евро вырос до трехмесячного максимума 1,0639 доллара на фоне новостей о том, что партии Германии согласились создать инфраструктурный фонд объемом 500 млрд евро и пересмотреть правила заимствования.

В то же время Китай ввел дополнительные налогово-бюджетные стимулы, стимулируя потребление для защиты экономического роста в условиях обострения торговой войны с США. Пекин установил целевой показатель ВВП на этот год на уровне около 5%. Эти факторы позволили юаню устоять по отношению к доллару.

Австралийский доллар торговался на 0,3% ниже, по 0,6254 доллара США из-за неприятия риска, хотя экономика Австралии в декабре росла самыми быстрыми темпами за два года. Новозеландский доллар также упал на 0,21% до 0,5654 доллара США.

Торговая война Трампа - реакция рынков

Против трех крупнейших торговых партнеров США Дональд Трамп поднял пошлины до одного из самых высоких уровней за последние десятилетия, что вызвало обвал на рынке ценных бумаг.

В результате в Европе базовый индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,9%, а немецкий индекс Dax, имеющий большую долю экспорта, снизился на 1,5%. При этом Гонконгский индекс Hang Seng и основной китайский индекс CSI 300 упали на 2% и 0,8% соответственно. Японский экспортно-ориентированный Nikkei 225 снизился на 1,2%, а австралийский S&P/ASX 200 отступил на 0,6%.

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