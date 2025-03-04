Решение президента США приведет к дополнительным расходам американских домохозяйств на сумму до 2000 долларов.

Президент Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импорт Канады и Мексики, а также удвоил пошлины в отношении Китая. Ответные меры не заставили себя ждать, что может ввергнут мировую экономику в торговую войну.

Издание Bloomberg пишет, что новые пошлины США затрагивают примерно 1,5 триллиона долларов годового импорта. Этот шаг сигнализирует о том, что президент-республиканец намерен использовать импортные пошлины для получения новых доходов и создания рабочих мест в отечественном производстве.

По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, пошлины доводят американские импортные сборы до самого высокого среднего уровня с 1943 года, но приведет к дополнительным расходам американских домохозяйств на сумму до 2000 долларов. Это также будет означать значительное замедление экономического роста в США, особенно если другие страны примут ответные меры.

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Правительство Канады объявило, что введет масштабный пакет контрпошлины на продукцию американского производства. На первом этапе будут введены 25% пошлины на товары американских экспортеров на сумму около 20,6 миллиарда долларов, которые вступят в силу одновременно с американскими пошлинами. Второй раунд будет введен на товары на сумму 125 миллиардов канадских долларов в течение трех недель - в список войдут такие товары, как легковые и грузовые автомобили, сталь и алюминий.

Издание The New York Times пишет, что министерство финансов Китая ввело 15% пошлины на импорт американской курятины, пшеницы, кукурузы и хлопка и 10% пошлины на другие продукты питания, начиная от сои и заканчивая молочными продуктами. Кроме того, Министерство торговли заявило, что 15 американских компаний смогут покупать продукцию из Китая лишь по спецразрешению, в том числе Skydio – крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик для военных и экстренных служб в США.

Пресс-секретарь Всекитайского собрания народных представителей Лу Циньцзянь осудил Вашингтон за нарушение правил свободной торговли Всемирной торговой организации.

Стоит отметить, что Китай является главным зарубежным рынком для американских фермеров, оказывая значительное влияние на цены и спрос на сырьевых рынках Среднего Запада.

Нацелившись на импорт продовольствия, Пекин повторил свой ответ на тарифы, введенные Трампом во время его первого срока. В 2018 году Китай ввел пошлины на американские соевые бобы и переключил значительную часть своих закупок на Бразилию. Но тогда стратегия не оправдала себя.

Однако у Китая есть потенциальное торговое оружие, которое выходит за рамки пошлин на продукты. В начале февраля Пекин ввел ограничения на экспорт в США некоторых важнейших минералов, которые используются в производстве полупроводников и другой технологической продукции.

Пекин может еще больше усложнить ведение бизнеса в Китае для американских компаний, но это также может навредить иностранным инвестициям. Помимо того, что Министерство торговли Китая фактически лишило 15 компаний возможности покупать китайские товары, 4 марта оно добавило еще 10 американских компаний в так называемый "список ненадежных субъектов", что лишает их возможности вести бизнес в Китае.

Многие из компаний, к которым Китай применил штрафные санкции, - военные подрядчики. Но Министерство торговли также заблокировало импорт биотехнологической компании Illumina. Оно обвинило компанию в нарушении правил рыночных операций и дискриминации китайских компаний.

Пресс-секретарь Всекитайского собрания народных представителей просигнализировал о новой стратегии своей страны в отношении пошлин Трампа, призвав к более тесным торговым отношениям с Европой. Однако у Европы есть свои торговые споры с Китаем, в частности, по поводу электромобилей.

В результате действий Трампа в этом году средние пошлины на китайский импорт выросли до 39% - по сравнению с всего лишь 3% до его вступления в должность в 2017 году.

Пошлины Трампа против Канады, Мексики и Китая - последние новости

Президент США Дональд Трамп одним из первых распоряжений ввел пошлины в отношении Китая, Канады и Мексики, но отложил введение двух последних на месяц после того, как страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

Издание The New York Times писало, что пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая - это дубина, призванная заставить крупнейших торговых партнеров США пресечь поток наркотиков и мигрантов.

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