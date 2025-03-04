Ранее вступили в силу пошлины президента Дональда Трампа в отношении Канады и Мексики.

Против трех крупнейших торговых партнеров США Дональд Трамп поднял пошлины до одного из самых высоких уровней за последние десятилетия, что вызвало обвал на рынке ценных бумаг, пишет Financial Times.

Отмечается, что в Европе базовый индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,9%, а немецкий индекс Dax, имеющий большую долю экспорта, снизился на 1,5%.

Кроме того, автопроизводители, которые являются одними из самых уязвимых, поскольку их производственный процесс может пересекать границы США несколько раз, пострадали: Volkswagen упал на 2,2%, а Stellantis - на 4%.

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Гонконгский индекс Hang Seng и основной китайский индекс CSI 300 упали на 2% и 0,8% соответственно. Японский экспортно-ориентированный Nikkei 225 снизился на 1,2%, а австралийский S&P/ASX 200 отступил на 0,6%.

Снижение следует за резким падением на Уолл-стрит, где S&P 500 закрылся почти на 2% ниже, а Nasdaq Composite упал на 2,6% после того, как Трамп поздно вечером в понедельник подтвердил, что тарифы вступят в силу.

На валютных рынках доллар упал на 0,2% по отношению к корзине валют, включая евро, иену и фунт, после падения на 0,8% в понедельник.

Пошлины Трампа - главные новости

Одним из первых распоряжений президента США Дональда Трампа было введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики. Однако Трамп отложил введение двух последних на месяц после того, как страны взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности границ.

4 марта пошлины Трампа в отношении Канады и Мексики вступили в силу. Это привело к напряжению на мировых рынках и вызвало дорогостоящие ответные меры со стороны североамериканских союзников США. Таким образом импорт из Канады и Мексики будет облагаться налогом в 25%.

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