Продать доллар в среднем можно по курсу 36,95 грн, евро - 40,08 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 15 июня ослабился на 10 копеек - до 37,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны ослабился также на 10 копеек и составляет 40,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,95 грн за долл., евро - 40,08 грн за евро.

Курс доллара в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков инвестгруппы ICU, с начала года укрепление курса гривни в целом уже превышает 8%. Наличный курс украинской валюты уже практически сравнялся с курсом банков для валютных карт, поэтому в некоторых банках уже выгоднее покупать наличную валюту и пополнять валютные счета, чем покупать валюту на депозиты.

Согласно обновленному прогнозу аналитиков компании Dragon Capital, прогноз курса гривни на конец года улучшено до 39 грн/долл, по сравнению с показателем, который прогнозировался предварительно, в 43 грн/долл.

При этом, согласно майскому исследование Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,7 пункта и составляет 131,9.

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