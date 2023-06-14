Продать доллар в среднем можно по курсу 36,90 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 14 июня, ослабился на 2 копейки – до 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослабился на 10 копеек и составляет 40,55 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Видео дня

Ситуация на валютном рынке

Как сообщал УНИАН, вчера курс гривни к доллару в столичных обменниках после укрепления на 2 копейки составлял 37,28 грн/долл. Относительно евро курс гривни вчера был неизменным, составив 39,80 грн за евро.

Аналитики компании Dragon Capital обновили свой макроэкономический прогноз до конца года, согласно которому прогноз курса гривни на конец года улучшен до 39 грн/долл, по сравнению с предыдущим показателем в 43 грн/долл.

По словам соучредителя инвесткомпании ICU Константина Стеценко, до конца этого года курс доллара в Украине может и не превысить показатель в 40 грн/долл., как ожидалось ранее. Эксперт отметил, что на это влияет большой объем международной помощи, которую получает государство от западных партнеров, поэтому валютный курс доллара в Украине должен быть стабильным, учитывая резервы и объемы поступления помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: