Наличный курс уже почти сравнялся с курсом, который банки используют для валютных карт.

Несмотря на развертывание экологической катастрофы, валютный рынок почти не реагировал на новости: курс гривны остается крепким с незначительными колебаниями. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"Розничный рынок завершил прошедшую неделю очередным незначительным укреплением курса гривны. В 15 системно важных банках в среднем оно составило немного более 0,1% до 36,8-37,4 грн/доллар. С начала года укрепление курса в целом уже превышает 8%", - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что наличный курс уже почти сравнялся с курсом, который банки используют для валютных карт, и в большинстве банков уже выгоднее покупать наличные и пополнять валютные счета, чем покупать валюту на депозитные счета. Именно поэтому объемы покупки безналичной валюты остаются на достаточно низком уровне, а соотношение покупки и продажи валюты на розничном рынке меняется несущественно.

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"Так что в итоге курс остается прочным с незначительными колебаниями. Ситуация на межбанковском рынке остается стабильной и с приемлемыми объемами интервенций НБУ", - резюмировали аналитики.

В ближайшие дни курс доллара останется устойчивым - прогноз банкира

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 12 июня, остался на уровне предыдущего показателя - 37,30 грн/долл.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение ближайших дней курс доллара вряд ли потерпит значительных изменений: курсовые колебания будут не существенными.

Согласно его прогнозу, на следующей неделе стоимость доллара будет колебаться в коридоре от 37 до 38 гривен, евро - от 40 до 41 гривны.

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