Население улучшило ожидания по развитию экономики в течение 5 лет.

Потребительские настроения украинцев в мае улучшились, и население Украины имеет более позитивные экономические ожидания как относительно собственного материального положения, так и относительно развития экономики в течение 5 лет.

Об этом свидетельствуют данные исследование Info Sapiens "потребительские настроения в Украине" в мае 2023 года. По данным исследования, индекс потребительских настроений украинцев вырос на 7,4 пунктов, по сравнению с апрелем, и составляет 92.

Индекс текущего положения (ИТП) вырос и составляет 58,4, что на 6,1 выше уровня этого показателя в апреле.

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Так, в частности, индекс текущего личного материального положения вырос на 6,1 и составил 50,5, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 4,2 и установился на отметке 66,2.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2 и составляет 120,8. Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,7 и составляет 131,9.

"Мы наблюдаем улучшение оценки личного материального положения и оценку целесообразности крупных покупок. Кроме этого, население Украины имеет более позитивные экономические ожидания как относительно собственного материального положения, так и развития экономики в течение 5 лет. В целом, наблюдается положительная тенденция, стабильность которой будет существенно зависеть от развития ситуации в Украине в ближайшее время", - отметили аналитики Info Sapiens.

Экономическая ситуация в стране-детали

В апреле украинцы ухудшили ожидания по развитию экономики в ближайший год - индекс потребительских настроений населения в апреле снизился на 6,6 пункта и составил 84,6.

Верховная Рада во время заседания приняла закон о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, которые затронула война.

В январе-апреле 2023 года отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами выросло в 39,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до $7,04 млрд с $0,177 млрд.