Продать доллар можно в среднем по курсу 38,00 грн, евро – 40,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 14 февраля, подорожал на 17 копеек – до 38,47 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 41,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,90 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня вырос на 9 копеек – до 38,41 грн/доллар (продать доллар можно за 38,30 грн). Наличный евро в обменниках сегодня подорожал на 6 копеек – до 41,65 грн/евро (курс продажи – 41,40 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 14 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,13 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,12 грн/евро, то есть гривня ослабла на 31 копейку по сравнению со вчерашним курсом.

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