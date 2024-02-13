Курс гривни к евро установлен на уровне 41,12 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 14 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,13 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 23 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,12 грн/евро, то есть гривня ослабла на 31 копейку по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,14/38,16 грн/долл., евро – 41,17/41,19 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 13 февраля, вырос на 15 копеек – до 38,20 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 13 февраля, вырос сразу на 20 копеек – до 38,30 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,50 грн за евро.

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