Продать доллар можно в среднем по курсу 37,80 грн, евро – 40,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 13 февраля, вырос сразу на 20 копеек – до 38,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,80 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 19 копеек – до 38,32 грн/доллар (продать доллар можно за 38,20 грн). Курс евро в обменниках сегодня подорожал на 9 копеек – до 41,59 грн/евро (курс продажи – 41,40 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,90 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 28 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 40,81 грн/евро, то есть гривня ослабла на 30 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе общая картина валютного рынка не изменится, соответственно все текущие изменения будут достаточно стандартными. На наличном валютном рынке изменения курсов будут в рамках 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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