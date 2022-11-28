Ожидается, что мобильное приложение, транзакции и все основные сервисы будут работать.

Monobank готов к сценарию полного блэкаута, так как подготовку к масштабным отключениям электричества банк начал после первого обстрела энергосистемы, 10 октября, потратив на подготовительные меры около миллиона долларов.

Об этом завил сооснователь monobank Олег Гороховский в интервью "НВ. Бизнес", отметив при этом, что в случае полного блэкаута оплаты должны будут принимать магазины, работающие на генераторах.

Ожидается, что мобильное приложение, транзакции и все основные сервисы будут работать. Однако такие услуги, как например, оформление рассрочек или кредитов, переводы денег по номеру телефонов будут недоступны.

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Что касается расчетов картами в случае длительного отсутствия электроэнергии, то, по словам Гороховского, оплаты будут принимать магазины, которые работают на генераторах.

По словам Гороховского, теперь данные находятся в облачном хранилище Amazon. Что обходится банку в сотни тысяч долларов ежемесячно.

"Тебе нужно отправить туда основные базы, ты платишь "Амазону" за тот объем хранимой там информации. С нашими объемами информации – это огромные чеки", – отметил сооснователь monobank.

Удар по энергосистеме Украины и monobank:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября в Украине начался энергетический блэкаут. В связи с массовыми отключениями света снять наличные средства в банкоматах было невозможно. Также невозможно было расплатиться за покупки банковской картой, терминалы в магазинах не работали. Возле банкоматов выстраивались километровые очереди.

25 ноября клиентам monobank дали возможность снять наличку без банкоматов.

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