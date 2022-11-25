Клиенты мonobank могут снять наличность в супермаркетах.

В связи с тем, что из-за отключений света многие банкоматы могут не работать, клиенты мonobank могут снять наличные средства в аптеках, супермаркетах и на АЗС.

Как говорится в сообщении банка, клиенты мonobank могут снять наличность в супермаркетах: Novus, Varus, "Делви", "Лоток", "АТБ", "Сильпо", "Точка", "Траш", "Сим23", Roshen, "Фора", "Свий Маркет", FOZZY, "Коло", "Ашан", Torba, "Посад", Winetime.

Также клиенты банка смогут снять наличные в аптеках: "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Сальве", "Била Ромашка", "Шара", "Благодия", "Аптека Доброго Дня", "Витамин", "Аптека Оптових Цен", "Копейка", "1 Социальная аптека", "МЕД-Сервис".

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Кроме того, наличность можно будет снять в магазинах "Эпицентр", "Шик и Блеск", "Фокстрот", "Днепр-М", Prostor, MasterZoo.

Также услуги по снятию наличных средств с карт мonobank будут представляться на АЗС: ОККО, WOG, SOCAR, Авіас, УКРНАФТА, БРСМ-Нафта.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября в Украине начался энергетический блэкаут. В связи с массовыми отключениями света снять наличные средства в банкоматах невозможно. Также невозможно расплатиться за покупки банковской картой, терминалы в магазинах не работают. Возле банкоматов выстраиваются километровые очереди.

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