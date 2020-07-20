Нацбанк продолжит сотрудничество с международными партнерами – глава НБУ

По словам Шевченко, через 5 лет Украина может стать "региональным финансовым хабом".

Национальный банк Украины останется независимой институцией и продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами, заявил новый глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе своего представления на должность.

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"Национальный банк будет оставаться последовательным и продолжит выполнять свои обязательства перед гражданами, бизнесом и государственными органами-партнерами. Хочу вас заверить еще раз, что Национальный банк останется независимой институцией. Решения и в дальнейшем будут приниматься профессионально и экономически обоснованно", - сказал он.

Глава НБУ подчеркнул, что Нацбанк продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

"Я верю, что через 5 лет Украина реально может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира. НБУ и в дальнейшем будет поддерживать выполнение основных направлений стратегии государственных банков", - отметил Шевченко.

Шевченко пообещал "новый уровень взаимодействия", при котором парламент, правительство и Нацбанк могут стать единым механизмом для развития национальной экономики. Также, по его словам, совместными усилиями должны создаваться благоприятные условия, в частности, монетарные и пруденциальные, для стойкого экономического роста.

"Без эффективно построенного диалога между нами достичь этого невозможно. Я сделаю все, что от меня зависит, для повышения влияния центробанка в сфере поддержки национальной экономики Украины и повышения качества жизни украинцев", - подчеркнул глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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